Кузьмина призналась, что прибавила 4 килограмма после вторых родов: «При моем росте сильно замечаю»

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина не скрыла, что как и многие женщины, она потеряла форму после родов. Актриса располнела и чувствует себя от этого не слишком комфортно.

«На весах лишние четыре килограмма. И при моем росте эти четыре килограмма я довольно сильно замечаю. Так что цель поставлена! Правильное, сбалансированное питание, физические нагрузки и активный образ жизни», — написала артистка.

Чтобы привести себя в порядок, Кузьмина намерен считать калории в пище, которую будет употреблять. Для этого она даже купила специальные весы для кухни.

Также Кузьмина скачала на телефон специальную программу, чтобы контролировать количество белков, жиров и углеводов в пище. Кроме того, артистка намерена заняться физической культурой. И шутит, что первые кардио-тренировки у нее уже начались - во время прогулок с дочкой Мирой о снегу в школу за сыном Гордеем она дескать уже много теряет калорий.

Напомним, малышку Ольга Кузнецова родила в октябре в Аргентине.

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