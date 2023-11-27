Машкова поздравил с 60-летием Путин: «Щедрый талант и неиссякаемая энергия»

Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летним юбилеем народного артиста России Владимир Машкова. Лидер государства заметил, что актер обладает редким талантом, что отражается на востребованности знаменитости.

«Отрадно, что сегодня ваш щедрый талант и неиссякаемая созидательная энергия востребованы в многогранной работе на посту художественного руководителя Московского театра Олега Табакова, служат сбережению и развитию лучших традиций отечественной культуры», - опубликовано на сайте Кремля.

Путин также заметил, что Машков реализовал себя не только в актерской профессии, но и в режиссуре. Президент пожелал знаменитости здоровья и вдохновения.

Также Владимира Машкова поздравил председатель правительства России Михаил Мишустин на сайте кабмина России.

Он заметил, что в «Современнике» «царит творческая свобода, реализуются яркие проекты, идут новаторские спектакли».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»