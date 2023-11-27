Крид потребовал через суд у Мизулиной 1 миллион рублей в качестве компенсации

Певец Егор Крид (Егор Булаткин) потребовал 1 миллион рублей от главы «Лиги безопасного интернета» Екатерины Мизулиной в качестве компенсации, сообщает РИА Новости. Ранее сообщалось, что артист подал в Замоскворецкий суд Москвы.

«В иске Булаткин просит признать распространенные о нем сведения не соответствующими действительности, оскорбительными, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию, а также требует взыскать в его пользу один миллион рублей в качестве компенсации», — сказали представители ведомства.

Представитель суда уточнил, что Крида Мизулина обвинила в том, что он является «главным скамером страны», то есть, по сути, полагает музыкант, его публично обвинили в цифровом мошенничестве.

Беседа по иску музыканта состоится в суде 14 декабря.

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