Бывший любовник Ксении Собчак признался в романах с Клаудией Шиффер и Наоми Кэмпбелл

Так называемая журналистка Ксения Собчак взяла интервью у своего бывшего любовника Умара Джабраилова, с которым она встречалась в нулевых годах. В разговоре светская львица не упустила момент спросить бизнесмена, был ли у него роман с мировыми звездами, о чем судачат в Сети.
Речь шла про моделей Клавдию Шиффер и Наоми Кэмпбелл.
«Было дело», — скромно признался Джабраилов.
Собчак, в свою очередь, назвала его «старфакером» — человеком, который намеренно крутит романы с публичными людьми.
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