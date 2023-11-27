Бывший любовник Ксении Собчак признался в романах с Клаудией Шиффер и Наоми Кэмпбелл

Так называемая журналистка Ксения Собчак взяла интервью у своего бывшего любовника Умара Джабраилова, с которым она встречалась в нулевых годах. В разговоре светская львица не упустила момент спросить бизнесмена, был ли у него роман с мировыми звездами, о чем судачат в Сети.

Речь шла про моделей Клавдию Шиффер и Наоми Кэмпбелл.

«Было дело», — скромно признался Джабраилов.

Собчак, в свою очередь, назвала его «старфакером» — человеком, который намеренно крутит романы с публичными людьми.

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