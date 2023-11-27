Роман Костомаров об участии в «Аватаре»: «Хитов записал на целый альбом»

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, несмотря на многочисленные ампутации, старается жить полноценной жизнью. Спортсмен стал участником популярного шоу «Аватар», где выступил в роли Железного Дровосека.

Судьи не ожидали, что за стеной прячется именно Костомаров. Члены жюри были удивлены, увидев его веселым и улыбающимся.

«Крутой был эксперимент… Очень понравилось выступать в образе Железного Дровосека. Хитов записал на целый альбом. Я рад, что меня открыли под такую классную песню, которую я очень люблю», — написал Костомаров в соцсетях.

Речь идет о песне Игоря Корнелюка «Город, которого нет».

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