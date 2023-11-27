Возлюбленная Тимати рассказала о буллинге в школе из-за внешности: «Губошлепка, ушастая, чунгачанга, шпала»

Возлюбленная Тимати, модель Валентина Иванова, призналась, что в детстве испытывала на себе буллинг со стороны одноклассников.

Дети не принимали ее из-за нестандартной внешности, однако она смотрела на свою маму, на которую была очень похожа и понимала, что родительница — по-настоящему красивая женщина.

«Да, буллинга было много. Губошлепка, ушастая, чунгачанга, шпала... Даже был период, когда я губы тоналкой мазала, чтобы они не казались такими большими», — поведала своим поклонникам в соцсетях возлюбленная Тимати.

Иванова посоветовала всем, кого травят из-за внешности, перевести свои особенности в достоинство и гордиться ими.

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