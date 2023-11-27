Сына Стаса Пьехи выгнали из трех школ

Мать сына Стаса Пьехи, Наталия, заявила, что мальчик растет хулиганом. По ее словам, за последнее время им даже пришлось сменить три школы подряд из-за его некомпетентного поведения.

Наталья рассказала, что однажды на школьном празднике детям надо было рассмешить царевну Несмеяну.

«Петя подошел и выругался отборным матом. У всех был полный шок. Его отстранили на неделю из школы», — поведала Наталья в программе «Звезды сошлись».

При этом женщина подчеркнула, что сам Стас — отличный отец и активно участвует в жизни ребенка, обеспечивает материально в том числе.

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