Пташенчук о бунте новичков и своем уходе из шоу «Звезды в Африке»: «Это нож в спину!»

Константин Маласаев устроил на телепроекте ТНТ «Звезды в Африке» бунт новичков и подговорил участников проекта, которые пришли позже других голосовать за лидера группы Александра Пташенчука и Евгению Искандерову.

Эти две звезды ни разу не проходили испытание на выбывание, что новички считали несправедливым. В итоге план был осуществлен на сто процентов. Большинством голосов обоих членов коллектива отправили на конкурс, в результате которого победила Искандерова, Пташенчуку пришлось попрощаться с Африкой.

Артист шоу «Однажды в России» был откровенно шокирован произошедшим и до конца не мог осознать, что случилось.

«Я офигел сильно! Я не верил, что Костя так сможет! Я мог бы подумать на Машу, на Базанова. Но Костян! Этот человек единственный пришел к нам в команду, и которого мы пригрели! Это нож в спину», — сказал Александр Пташенчук.

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