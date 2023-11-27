Роза Сябитова о своей личной жизни: «Я всегда искала богатого жениха»

Роза Сябитова призналась «Мосленте», что прожила бедное детство на окраине Москвы. Родители ведущей были так называемой лимитой и отработали 15 лет в столице, чтобы получить статус москвичей и квартиру. Сябитова вспоминала, что они очень этим гордились.

Семья Розы Сябитовой жила в Советском районе, почти полностью состоящим из деревянных бараков, которые в свое время построили немцы. В школе ее дразнили из-за бедного одеяния пришлось противостоять буллингу и зародить в себе горячую мечту разбогатеть и стать влиятельным человеком.

«Я всегда искала себе богатого жениха. Даже в МИД пошла из-за этого работать», - призналась Сябитова.

Ведущая призналась, что в юности пошла ради этого на хитрость – сдружилась с глуповатой, но богатой девочкой, у которой папа работал директором магазина и хотел пристроить дочку в МИД. Роза Сябитова уговорила подружку поговорить с папой устроить и ее тоже, дескать так ей легче будет. И он пошел на это.

Позже приятельницу уволили, а Роза Сябитова устроилась в отдел вычислительной техники, а потом поступила в институт.

Ну а нынешнее благосостояние Роза Сбитова в итоге заработала сама, богатый жених не понадобился.

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