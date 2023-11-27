Настасья Самбурская о личной жизни: «Моим отношениям 10 дней»

Звезда «Универа» Настасья Самбурская заявила, что ее личная жизнь бьет ключом. И говорить о ней публично она не хотела бы, чтобы не сглазить.

«Моим отношениям сейчас 10 дней. И мне надо посмотреть еще, как человек себя проявляет в разных обстоятельствах», - заявила она в «Шоу Воли». «А ты требовательная?» - просил актрису Павел. «Я требовательная к себе, и мне важно, чтобы человек соответствовал», - добавила Настасья.

Самбурская отметила, что ее любимый мужчина должен быть добрым и красивым.

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