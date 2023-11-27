Воля - Утяшевой: «Я хочу, чтобы ты выглядела не так, как тебя рисуют наши дети»

Павел Воля в своем одноименном шоу публично обратился к своей жене Ляйсан Утяшевой. Юморист в День матери поздравил супругу с праздником и подчеркнул, что со своими обязанностями она справляется отлично.

«Ты самая лучшая мама! Спасибо тебе за все время, тепло, за любовь, которую ты даришь всем нам. И я хочу, чтобы ты выглядела не так, как тебя рисуют наши дети», - пошутил Воля.

К поздравлениям Воли присоединился коллега по шоу Илья Соболев, поблагодарив свою маму за все.

«Лучшая мама, которая была у меня», - отметил Илья.

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