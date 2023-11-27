В Тольятти на концерте Басты зрители устроили драку

В Тольятти во время концерта Басты (Василий Вакуленко) между двумя зрителями случился конфликт.

Во время исполнения музыкантом песни «Осень» фанаты решили выяснить отношения на кулаках, нанося друг другу один удар за другим. Другим фанатам даже пришлось расступиться, чтобы не попасть под горячую руку дерущихся.

Один из зрителей все-таки решил вмешаться и разнял мужчин. Однако один из участников конфликта совершил неожиданный маневр и отправил своего оппонента в нокаут.

Потерпевший упал на пол, окружающие люди вызвали охрану. Известно, что позже мужчина пришел в чувство, сообщает «Царьград».

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»