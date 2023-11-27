«Кинопоиск» в рейтинге самых великих фильмов XXI века поставил «Нефть» на первое место

Портал о кино «Кинопоиск» составил рейтинг самых великих фильмов XXI века. Топ-100 лент был создан на основе опроса режиссеров, кинокритиков, сценаристов и ведущих подкастов.

На первое место «Кинопоиск» поставил художественный фильм «Нефть» 2007 года выпуска. Американская драма от режиссера Пола Томаса Андерсона повествует о золотодобытчике, который неожиданно находит нефть и делает все, чтобы разбогатеть.

На втором месте рейтинга портала оказался триллер Дэвида Линча «Малхолланд Драйв» 2001 года выпуска. В картине раскрывается захватывающая история девушки, которая попала в аварию и потеряла память.

Третье место «Кинопоиск» отдал мультфильму 2001 года ««Унесенные призраками» от японского режиссера Хаяо Миядзаки. Мультфильм рассказывает о приключениях девочки, которая поселяется в доме с призраками.

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