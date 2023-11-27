Ирина Нельсон о российских музыкантах: «Прекратите пародировать друг друга. Хватит гнаться за трендами»

Ирина Нельсон из группы Reflex рассказала gazeta.ru, что из российских поп-исполнителей ей больше всего нравится Кирилл Нечаев, которого она считает вокалистом мирового уровня. Также ей по душе творчество Jony и Bahh Tee.

Однако певица считает, что отечественным музыкантам не хватает индивидуальности и обратилась к ним с просьбой.

«Прекратите пародировать друг друга. Хватит гнаться за трендами. Это же не имеет смысла. Вы не станете второй Анной Асти или Ириной Нельсон. Они уже есть, и еще одна копия никому не нужна, потому что уже есть оригиналы», - сказала Нельсон.

Ирина призналась, что российские чартовые песни последнего времени порой вызывают у нее улыбку. Часто они бывают бессмысленными и бесцельными.

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