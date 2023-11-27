Писатель Пол Линч получил Букеровскую премию за роман «Песнь пророка»

Читательница. Фото: Global Look Press

Это пятая литературная работа у ирландского писателя.

Ирландский автор Пол Линч стал лауреатом Букеровской премии по литературе 2023 года за свой роман «Песнь пророка» (Prophet Song), сообщает ТАСС.

Эта премия считается одной из самых престижных литературных наград в англоязычном мире, церемония вручения наград проходит в Лондоне.

«Песнь пророка» — это роман-антиутопия, раскрывающий историю микробиолога Эйлиш Стак из Дублина в период установления тирании в Ирландии. Произведение посвящено попыткам одной женщины спасти свою семью в стране, которая все больше скатывается к авторитарному правлению.

«Это потрясающий и порой нежный роман, который оставит глубокий след в душе. Это чрезвычайно смелое и трогательное произведение», - охарактеризовала книгу канадская писательница Эси Эдуджан, председатель жюри Букеровской премии.

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