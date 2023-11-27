В России снимут фильм «Геройские маршалы» по повести Булата Окуджавы

По повести Булата Окуджавы «Фронт приходит к нам» снимут российскую кинокартину «Геройские маршалы», сообщает ТАСС.

За проект взялся режиссер Иван Орлов, он готов приступить к работе в ближайшее время, поскольку проект уже готов полностью к съемкам: написан и утвержден сценарий, выбраны локации, подобраны актеры и команда.

«Это полнометражный художественный фильм, приключенческий, исторический. 90 минут хронометраж», — рассказала Орлов.

В сюжете раскрывается история города, которого еще не коснулась Великая Отечественная война. События происходят в конце лета 1941 года под Курском.

В главных ролях снимутся такие знаменитые актеры, как Даниил Спиваковский («Мой сводный брат Франкенштейн») и Христина Блохина («Неадекватные люди 2»).

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