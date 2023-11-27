Беременная в четвертый раз Костенко о материнстве: «От бессонницы и бессилия иногда хочется взвыть»

Жена футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко подверглась хейтерским нападкам, когда сообщила подписчикам о своей 4 беременности за 5 лет.

Многие злопыхатели осудили ее и предположили, что она просто не хочет работать.

Многодетная мама заверила, что она на самом деле очень любит детей и ощущает себя по-настоящему счастливой рядом с наследниками. При этом блогер не скрыла, что малыши ей даются не просто так – это великий труд.

«Я очень люблю детей. Люблю то, что я ежедневно делаю. Да, иногда сложно. Да, от бессонницы и бессилия иногда хочется взвыть, но все это временно и растворяется в череде положительных событий, связанных с детьми», - сказала Костенко в своих соцсетях.

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