Отец Фриске отреагировал на выпад Распутиной в адрес старшей дочки: «Не очень умная, о себе большого мнения»

Маша Распутина не единожды довольно пренебрежительно отзывалась о Жанне Фриске.

Журналисты решили выяснить, не изменилось ли ее отношение к покойной артистке. В ответ знаменитость сказала, что вообще не знает такую звезду.

Папа Жанны Фриске заметил, что ни разу не слышал от дочери о Маше Распутиной, но при этом замечал высказывания «рожденной в Сибири» о наследнице. Причем происходило это только после смерти знаменитости, сообщает МК.ru.

«Она не очень умная потому что. И о себе очень большого мнения», - прокомментировал Владимир Борисович.

Он не скрыл, что его расстраивают слова Маши Распутиной, тем более, что его старшая дочь была совсем неконфликтной и всегда старалась видеть в людях исключительно добро.

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