Бывшая жена – про Стаса Пьеху: «Он очень хороший папа, дает столько, что просто не унести, некуда девать»

Певец Стас Пьеха, по мнению бывшей жены артиста Натальи Горчаковой, очень хороший отец. Несмотря на то, что они развелись, когда их ребенку Петру едва исполнилось два годика, модель считает, что бывший муж молодец. Ведь он всегда находит время, чтобы пообщаться сегодня с 9-летним наследником.

«Они могут в любое время созвониться, Стас на связи», — поведала экс-жена Пьехи в шоу «Звезды сошлись». И подчеркнула: «Стас молодец, он очень хороший папа, дает столько, что просто не унести, некуда девать».

Причем, Горчакова с сыном живут в Санкт-Петербурге, а Пьеха в Москве. Артист полностью обеспечивает мальчика и всегда на связи.

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