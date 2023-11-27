Телеведущая Кира Прошутинская встала на защиту Аллы Пугачевой, которую сегодня многие люди считают предательницей за эмиграцию в Израиль в 2022 году. Также Примадонна возглавила топ артистов, за которых россиянам больше всего стыдно в нынешнее время.

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Прошутинская же считает, что Пугачеву не за что осуждать. Телезвезда знает Примадонну более полувека и до сих пор общается с ней.

«Я не хочу делить людей на своих и врагов, как теперь это делают многие. Например, не понимаю, почему сейчас скверно отзываются об Алле Пугачевой. Мы с Аллой знакомы больше шестидесяти лет, я очень хорошо ее знаю. Она поддерживала меня в трудные минуты, помогала и во время болезни, и во время развода. Да и вообще многим людям помогала. Почему я должна ее считать врагом?» - высказала «Собеседнику» свою позицию телеведущая.

Пугачева сегодня, напомним, живет уже не в Израиле, а на Кипре. Туда артистка уехала в октябре этого года после обострения обстановки в стране.