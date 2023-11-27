Кира Прошутинская встала на защиту Аллы Пугачевой

Телеведущая не понимает, за что сейчас скверно говорят про певицу.

Телеведущая Кира Прошутинская встала на защиту Аллы Пугачевой, которую сегодня многие люди считают предательницей за эмиграцию в Израиль в 2022 году. Также Примадонна возглавила топ артистов, за которых россиянам больше всего стыдно в нынешнее время.

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Прошутинская же считает, что Пугачеву не за что осуждать. Телезвезда знает Примадонну более полувека и до сих пор общается с ней. 

«Я не хочу делить людей на своих и врагов, как теперь это делают многие. Например, не понимаю, почему сейчас скверно отзываются об Алле Пугачевой. Мы с Аллой знакомы больше шестидесяти лет, я очень хорошо ее знаю. Она поддерживала меня в трудные минуты, помогала и во время болезни, и во время развода. Да и вообще многим людям помогала. Почему я должна ее считать врагом?» - высказала «Собеседнику» свою позицию телеведущая.

Пугачева сегодня, напомним, живет уже не в Израиле, а на Кипре. Туда артистка уехала в октябре этого года после обострения обстановки в стране. 

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