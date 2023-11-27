Настасья Самбурская рассказала про травму в личной жизни: «Поэтому я не встречаюсь с мальчиками невысокого роста»

Актриса Настасья Самбурская пришла в «Шоу Воли» на ТНТ и рассказала про свою личную жизнь. Оказалось, что звезда несвободна уже как 10 дней – столько длится ее новый роман. При этом, у Настасьи высокие требования к себе и своему спутнику. Одно из таких – мужчина не должен быть ниже нее ростом.

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Такое жизненное правило Самбурская вынесла после подростковой травмы. Когда ей было 13 лет, ей предложил встречаться один крутой парень низкого роста. Но уже вечером он передумал.

«Он ко мне подошел и сказал: «Ты знаешь, Настасья, ты слишком высокая, мы не можем встречаться». И с тех пор у меня травма, поэтому я не встречаюсь с мальчиками невысокого роста», - призналась звезда.

Актриса также перечислила требования, которые предъявляет к мужчинам, претендующим на роль спутника в ее жизни. Это доброта и красота.