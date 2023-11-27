Жена Павла Прилучного поздравила свекровь с Днем матери: «Спасибо за такого замечательного сына»

Актриса Зепюр Брутян в День матери поздравила не только свою любимую родительницу, но и маму Павла Прилучного, то есть свою свекровь. Она написала теплые слова в адрес Любови Юрьевны и запечатлела в соцсети кадры общения бабушки с маленьким внуком. И не забыла при этом сделать комплимент мужу.

«Любовь Юрьевна, наша любимая бабушка, мамочка! С праздничком, спасибо, что вы у нас есть! Спасибо за такого замечательного сына», - написала Брутян.

Брутян и Прилучный поженились в прошлом году, а весной 2023-го стали родителями. Для Зепюр это первый ребенок, сынок Микаэль, а для Прилучного – уже третий.

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