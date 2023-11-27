На шоу «Аватар» Понаровская предложила разоблаченному Костомарову сделать карьеру певца

В шоу «Аватар» на НТВ судьи раскрыли, кто скрывался за образом Железного Дровосека. Как они и предполагали, это был олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров. Нотки его голоса жюри услышало еще в предыдущем выпуске, но не стало раскрывать участника. А в этот раз, поверив окончательно в свою версию, звезды убедились, что правы.

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Роман Костомаров после разоблачения признался, что считал себя безголосым. Однако, с ним не согласились такие маститые артисты, как Сергей Лазарев и Ирина Понаровская.

Лазарев заверил фигуриста, что у него потрясающий низкий тембр, которому могут позавидовать многие на нашей эстраде. А Понаровская и вовсе предложила делать карьеру на сцене.

«Вам нужно вторую карьеру делать. Карьеру певца, и это будет потрясающе, и вам это идет», - заявила звезда

К слову, это не первый вокальный опыт фигуриста. В 2022 году он уже вводил в заблуждение телезрителей на шоу «Маска», выступая в костюме Пса.