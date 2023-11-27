Певица Алиса Мон отмахнулась от Аллы Пугачевой: «Только ее в пример мне не надо ставить»

59-летняя певица Алиса Мон попросила не приводить ей в пример Аллу Пугачеву. Речь зашла о личном, и звезда 90-х призналась, что больше замуж не собирается, а намерена дожидаться внуков от 34-летнего сына. Журналисты mk.ru вспомнили Примадонну, которая стала мамой в гораздо более зрелом возрасте, чем Мон сейчас. На что она попросила не упоминать Пугачеву.

«Только ее в пример мне не надо ставить. Мне вообще многие вещи, что она вытворяла и вытворяет по сегодняшней день, непонятны. Мне кажется, звезда должна быть примером для всех. Тем более, народная. Она же — народная артистка. Ответственность большая»,- подчеркнула звезда.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

К слову, Пугачева для многих раньше была примером для подражания, но все изменилось после ее бегства из страны в 2022 году. по последним данным ВЦИОМ, исполнительница даже стала чуть ли не первой в ряду звезд, за которых россиянам теперь стыдно.