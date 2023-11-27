На шоу «Новые звезды в Африке» Константин Маласаев совершил переворот и выгнал Александра Пташенчука

На шоу «Новые звезды в Африке» Константин Маласаев, наиболее известный как Никита из группы USB на Comedy Club, совершил настоящий переворот. За спиной лидера своей команды Александра Пташенчука, к которой примкнул в начале своего прихода на проект, он подговорил новичков и проголосовал за то, чтобы отправить его на испытание.

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Более того, в соперники Пташенчуку он избрал его преданную соратницу Евгению Искандарову. Когда на голосовании заговор вскрылся, Маласаев не стал отмалчиваться и признался, что именно он стал автором идеи бунта.

«Я пять недель вынашиваю этот план и вот сегодня это все случилось», - объявил шоумен. «Я сразу говорил, что мне не нравятся ваши правила, мне не нравится то, как здесь обстоят дела. И я сказал, что я добьюсь всеми правдами и неправдами, чтобы в этом сезоне создать прецедент, и здесь остались одни новички».

Пташенчук расценил такой поступок Маласаева как настоящее предательство. И перестал общаться с ним и другими членами команды. Сам Маласаев объяснил свой план:

«Этот удар готовился давно, но здесь причины не какие-то личные или мне угрожали или меня переманили какими-то плюшками. Это все произошло, потому что все поверили в идею. Не было на проекте такого прецедента, чтобы в лагере остались только новички. Хочется показать примером, что да, такое тоже может быть, новички тоже могут взбунтоваться. А почему только нас угнетать на проекте?».

Изначально старички действительно раскололись на два лагеря и договаривались отправлять на испытания новичков. Некоторые новоприбывшие соглашались на такие условия игры, но Маласаеву этот расклад не понравился.

На испытании в итоге победила Искандарова, и Пташенчук покинул проект. Отныне в лагерь больше не будут приходить новые участники, то есть шоу вышло на следующий этап и близится к финалу.