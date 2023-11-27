Алла Пугачева бросила детей в День матери и улетела в Лондон

Певица Алла Пугачева еще в 2022 году эмигрировала из России. Новым домом для нее и ее семьи стал Израиль, но осенью этого года они с мужем решили оставить и его из-за обострения ситуации в этой стране. И перебрались на Кипр, где у них припасена квартира с видом на море.

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Только спокойно жить Пугачева не привыкла и в День матери дала очередной повод обсуждать и осуждать себя. Оказалось, что 26 ноября звезда бросила детей на мужа или даже няню, поскольку глава семьи озабочен вопросами заработка и колесит по миру, и улетела в Лондон.

О том, что мамы в праздник не будет дома, говорила еще дочка Лиза. В видео, которым поделился Максим Галкин* в соцсети, девочка об этом обиженно напоминала отцу и брату Гарри.

«Мама в этот день будет в Лондоне на вечеринке с подружками», - подчеркнула Лиза Галкина.

Поэтому лично поздравить маму дети не смогли и придумали, что сделают это дистанционно, послав ей в Лондон через службу доставки букетик цветов.

* Включен Минюстом РФ в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента