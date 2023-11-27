На шоу «Новые звезды в Африке» больше не будут приходить новички

Шоу «Новые звезды в Африке» вышло на финишную прямую. В новом выпуске ведущие проекта Ольга Бузова и Михаил Галустян объявили о том, что отныне в лагерь перестанут приходить новые участники. И после каждого испытания героев будет становиться все меньше.

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На этот раз в номинации оказались лидеры коалиции Женя Искандарова и Александр Пташенчук. Они пали жертвами заговора членов своей же команды. На испытании быстрее с заданием справилась Искандарова, а Пташенчук отправился домой.

Как и обещали ведущие, после ухода Пташенчука в лагере осталось девять участников. И расстановка сил на проекте поменялась – лидерство перехватил инициатор переворота Константин Маласаев.