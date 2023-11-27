Сбежавший из страны актер Семен Трескунов хочет сниматься и зарабатывать в России

Звезда сериала «Ивановы-Ивановы» Семен Трескунов сбежал в 2022 году из России сначала в Израиль, где получил гражданство, а потом в Испанию. Он даже сменил имя и теперь зовется Сэмом. И на родину возвращаться не собирается. А вот за деньги – да.

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Как сообщает Telegram-канал SHOT, актер рассчитывает на работу в кино в России. Кастинг-агентства предлагают отечественным режиссерам кандидатуру Трескунова на роли.

Трескунов хотел сделать кинокарьеру за границей, но у местных специалистов он не пользуется спросом. Поэтому сниматься на родине и зарабатывать эмигрант не против.