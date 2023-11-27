Певец Ярослав Дронов, наиболее известный как исполнитель SHAMAN, рассказал, что отказался от сладкого. Недавно он отметил свой 32-й день рождения, и готовиться к нему он начал заблаговременно. Он перешел на правильное питание, старается поддерживать здоровый образ жизни.

«Я уже месяц не ем сладкое», - поведал певец сайту Prozvezd.ru. И отметил: «Это легко, когда ты делаешь по собственному желанию, а не потому, что надо».

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Также Дронов рассказал про свое отношение к алкоголю. Он у нему равнодушен и предпочитает обычную воду. Причем, старается употреблять теплую, градусов 60 по Цельсию, считая ее наиболее полезной.