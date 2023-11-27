Футболист Федор Смолов подарил жене автомобиль за 14 млн рублей

Футболист Федор Смолов преподнес щедрый подарок жене в День матери. Благодарный новоиспеченный отец подарил Карине Истоминой автомобиль Porsсhe, стоимость которого составляет порядка 14 млн рублей. Недавно родившая дочку Карина не спешит сообщать имя ребенка, а вот новенькой черной машиной похвастаться решила сразу же.

«Люблю мужа», - написала в соцсетях благодарная жена Смолова.

Напомним, для Смолова, который давно мечтал стать отцом, дочка стала первенцем. С Истоминой футболист сыграл свадьбу минувшим летом, а дочка появилась в семье 15 ноября.

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