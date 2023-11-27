Настасья Самбурская призналась, что у нее появился новый бойфренд: «Отношениям 10 дней»

Актриса Настасья Самбурская объявила о переменах в личной жизни. В новом выпуске «Шоу Воли», куда пришла в качестве гостьи звезда, она разоткровенничалась, что у нее появился новый бойфренд.

«Моим отношениям 10 дней», - подчеркнула актриса.

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При этом, Самбурская на возгласы из зала заметила, что все с чего-то начинают, пусть это и небольшой срок, чтобы гордиться, но ей важно присмотреться к человеку. Звезда косвенно подтвердила замечание Воли, что придирчива к парням.

«Я к себе требовательна в первую очередь, поэтому для меня важно, чтобы человек соответствовал», - отметила Самбурская.

Настасья перечислила, что ей важно в спутнике: он должен быть красивым, добрым, не низок ростом.