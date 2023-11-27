София Ротару пользуется высоким спросом на новогодних корпоративах в России

В преддверии череды новогодних корпоративов стало известно, что российские компании хотели бы, чтобы их сотрудников развлекала София Ротару. Такой расклад стал неожиданностью для организаторов, ведь София Михайловна не будет выступать даже за баснословные деньги.

«Лично на Софию Михайловну даже не выходил, потому что все понимаю. Она всегда была максимально осторожной, тем более в таких острых моментах», - дал расклад сайту mk.ru экс-директор Ротару Сергей Лавров.

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Сама Ротару давно не выступает в России. Ранее она охотно это делала, и за концерт на частной вечеринке просила от сотни тысяч евро, сообщает издание. После весны 2022 года артистка выходить на сцену в принципе перестала и живет на накопления.