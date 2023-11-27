Сказка «По щучьему велению» обошла в прокате фильмы «Вызов» и «Последний богатырь 3»

Сказка «По щучьему велению» с 26 октября в кинопрокате и уже собрала более 2,2 млрд рублей. таким образом, приключения Емели на печи уже обошли таких лидеров года, как «Вызов» и третья часть истории про современного богатыря «Последний богатырь: Посланник тьмы».

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Лидером по-прежнему остается «Чебурашка» с рекордом в 6,7 млрд рублей. второе место – у комедии «Холоп». А сказка «По щучьему велению», таким образом, заняла восьмое место в топе.

В киноистории по мотивам русской народной «По щучьему велению» снялись Никита Кологривый и Алина Алексеева. Емеля поймал волшебную щуку, подарившую ему исполнение трех желаний. Он спустил два на ветер, а с третьим решил не торопиться, поскольку намерен круто изменить свою жизнь.

По материалам сайта Единой автоматизированной информационной системы.