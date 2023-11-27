Ольга Бузова подарила отцу на юбилей квартиру

Певица и телеведущая Ольга Бузова три дня развлекала жителей и гостей столицы на площадке «Известия Hall», вновь показав свои шоу. И каждое из них она пыталась сделать уникальным, хоть это и были концерты прошлых лет.

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Накануне звезда со сцены сделала щедрый подарок пришедшему к ней на мероприятие отцу Игорю Дмитриевичу. Поскольку родитель в этот день отмечал юбилей, артистка решила не тянуть с сюрпризом и прямо со сцены объявила, что дарит ему недвижимость.

«У моего папы день рождения! Я очень люблю тебя, пап! И главный подарок, который ты получишь от меня в юбилей, ты скоро в нем будешь жить», - объявила Бузова.

Ольга поблагодарила отца за жизнь и призвала собравшихся любить и ценить своих родителей, сообщает KP.RU.