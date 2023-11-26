Волочкова призналась в чувствах к Шаляпину в день его сорокалетия: «Прохор, я люблю тебя»

Двадцать шестого ноября отмечает день рождения шоумен и певец Прохор Шаляпин. Ему исполнилось сорок лет. В числе тех, кто поздравил Прохора с этой цифрой, оказалась балерина Анастасия Волочкова.

Звезда балет сделала это публично, посвятив Прохору Шаляпину пост в микроблоге. Анастасия Волочкова разместила снимок, на котором запечатлена вместе с Прохором Шаляпиным. Кадр был сделан после шоу Анастасии Волочковой «Одержимость», премьера которого состоялась в Москве 25 ноября.

Под снимком Анастасия Волочкова призналась Прохору Шаляпину в любви.

«Только вчера были на одной сцене с любимым Прохором Шаляпиным, а сегодня его день рождения! Прохор, я люблю тебя!» - написала Анастасия Волочкова.

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