Члены жюри шоу «Аватар» расплакались во время выступления Дровосека

Такое на шоу «Аватар» телеканала НТВ случилось впервые за два сезона. В новом выпуске проекта, который вышел в эфир в это воскресенье, 26 ноября, члены жюри плакали.

Слезы судьи проекта не смогли сдержать во время номера аватара Дровосека. Он исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет».

«Это первый аватар, который довел нас до слез. Там человек, у которого огромное сердце и железная воля», - сказал после выступления Дровосека Сергей Лазарев.

А член жюри Ирина Понаровская призналась, что побоялась исполнять эту сложную песню.

«Такое теплое, пережившее, такое сегодняшнее и желающее, всеобъемлющее, - заговорила эпитетами Ирина Понаровская. - Я однажды попросила у Игоря Корнелюка разрешения спеть эту песню, но так и не решилась».

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