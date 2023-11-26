Бузова обратилась ко вновь пришедшему на ее шоу Даве: «Любишь до сих пор? Да, меня невозможно забыть»

Поющая телеведущая Ольга Бузова три дня подряд выступает со своими шоу. И все три дня их посещает ее экс-бойфренд Давид Манукян, известный под псевдонимом Дава.

Ольга Бузова присутствие на ее шоу Давы не оставляет без внимания. Так, и накануне, и сегодня она обратилась к нему прямо со сцены.

«Отлайкал все фотки? Даже без обработки и фотошопа? Что? Любишь до сих пор? Да, меня невозможно забыть, и все мои бывшие это знают», - сказала Даве со сцены Ольга Бузова.

Напомним, Ольга Бузова и Давид Манукян некоторое время встречались и демонстрировали свои чувства на публике. Но почти три года назад пара рассталась с громким скандалом. Бузова обвинила экс-избранника в рукоприкладстве и других грехах.

По материалам телеграм-канала «Неопра»

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