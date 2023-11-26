Ксения Собчак: «Быть мамой сына – отдельное счастье»

Журналистка и блогер Ксения Собчак в День матери сделала признание о своем сыне Платоне. Звезда дала понять, что появление ребенка в ее жизни изменило ее практически полностью.

«Ничто не поменяло мои взгляды на жизнь и на ценности так, как материнство. Быть мамой сына - отдельное счастье, когда ты можешь попытаться вырастить мужчину своей мечты сама. Всех мам с праздником», - высказалась в микроблоге Ксения Собчак.

Напомним, своего единственного ребенка, сына Платона Ксения Собчак родила в браке с актером Максимом Виторганом. Мальчик появился на свет в 2016 году. Несколько дней назад, 18 ноября, Платону исполнилось семь лет.