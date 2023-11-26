Шоу «Новые звезды в Африке» покинул лидер одной из коалиций

В это воскресенье, 26 ноября, телеканал ТНТ показал одиннадцатый по счету выпуск шоу «Новые звезды в Африке». Его финал был неожиданным для многих телезрителей. Проект покинул титан и тяжеловес, лидер одной из коалиций. Аутсайдером стал актер и шоумен Александр Пташенчук. А ведь это именно он вплоть до сегодняшнего дня решал, кого отправить на очередное испытание. Теперь расстановка сил на проекте, судя по всему, изменится.

События же в одиннадцатом выпуске разворачивались не совсем по плану. Решением коллектива испытание на вылет должны были пройти Александр Пташенчук и Женя Искандарова. Им предстояло собрать головоломку - башню из четырех кубов таким образом, чтобы рисунки и цвета кубов с каждой стороны не повторялись.

Искандарова сумела первой понять, как собирать головоломку, она опередила Пташенчука и стала победительницей. А Александр Пташенчук покинул проект. Провожать его вышли только сама Женя и Карина Кокс.

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