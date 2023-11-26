Иван Барзиков и Кристина Бухынбалтэ расплакались во время Лобного

Накануне во время голосования на Лобном выяснилось, что проект «Дом-2» должна покинуть Кристина Бухынбалтэ. Но вдруг неожиданно за нее вступился экс-бойфренд Иван Барзиков. Он заявил, что готов уйти с телестройки вместо бывшей возлюбленной. И таким образом спас Кристину Бухынбалтэ от выдворения с реалити-шоу.

Девушка растрогалась и не смогла сдержать слез. Вслед за ней мокрыми стали глаза и у Ивана Барзикова. Ведущий Лобного Андрей Черкасов признался, что ему от этого зрелища двух рыдающих экс-возлюбленных стало немного не по себе.

«Я тебе благодарен по-мужски, за честность, за искренность, - обратился Андрей Черкасов к Ивану Барзикову. - И я вижу слезы в твоих глазах. Что происходит? Почему вы оба плачете? Я сейчас тоже буду плакать. Я сдерживаю слезы. У вас что, до сих пор любовь?» «Человеческая – да. Кого любишь до последнего», - ответил Иван Барзиков.

В Сети считают, что паре нужно воссоединиться. Но пока Иван Барзиков покинул проект и отправился отдыхать на горнолыжный курорт.

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