Агата Муцениеце уехала в Прибалтику с детьми Павла Прилучного

Актриса Агата Муцениеце в микроблоге поделилась снимками и видео, в которых рассказала о том, что с сыном Тимофеем и дочкой Мией от брака с Павлом Прилучным отправилась в Прибалтику.

В Латвии у Агаты Муцениеце живут близкие родственники. Звезда родом из этой страны и является ее гражданкой. Агата Муцениеце намерена провести в Латвии несколько дней, воспользовавшись каникулами в школе у детей.

«Наши каникулы в Прибалтике начались», - сообщила в микроблоге Агата Муцениеце.

Примечательно, что в Латвии сейчас снежная погода, и Муцениеце с детьми оказались в настояшей зимней сказке.

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