Наталья Подольская рассказала об отношении к Кристине Орбакайте: «Люблю ее называть «нашей»

Союз двух вокалистов Натальи Подольской и Владимира Преснякова считается одним из самых крепких и гармоничных в российском шоу-бизнесе. Но если Пресняков у Подольской первый по счету супруг, то Подольская - третья по счету жена Преснякова. До нее он жил в гражданском браке с Кристиной Орбакайте и в официальном - с Леной Ленской.

Наталья Подольская призналась, что раньше ревновала мужа к Ленской, а вот к Орбакайте - никогда. Понимала, что она для него - пройденный жизненный этап. В итоге же, Подольская благодарна своим обеим предшественницам.

«Ну, я ревновала к Лене Ленской, она долго его не могла морально отпустить, а к Кристине, конечно же, нет, потому что это было задолго до меня. Ну, это наша вторая жена. Я люблю ее называть «нашей». На самом деле, вот шутки в сторону, я тоже уважаю безумно эти отрезки в его жизни — и один, и второй, потому что и Кристина, и Лена сформировали его как мужчину», - поделилась Наталья Подольская.

По материалам YouTube-канала FAMETIME TV

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