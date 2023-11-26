Бывший муж Рапунцель встретился с Волочковой: «Нам абсолютно все равно, что будут говорить»

Бывший участник «Дома-2» и почти экс-супруг Ольги Рапунцель Дмитрий Дмитренко изо всех сил пытается влиться в московсую тусовку. Он теперь начинающий актер, снимается в сериалах, так что, старается не отставать и отмечаться на светских мероприятиях.

Так, накануне Дмитренко посетил шоу Анастасии Волочковой «Одержимость». И не просто посетил, а еще сфотографировался вместе с балериной после ее выступления.

«Нам абсолютно все равно, что будут говорить! Только что закончилось шоу «Одержимость» в крутом зале «Москва» в «Острове мечты». Замечательная встреча с Анастасией Волочковой. Спасибо, за потрясающее шоу! Превзошло все ожидания! Музыка и хореография на высшем уровне. Спасибо, за незабываемые эмоции! Love», - поблагодарил Дмитренко Волочкову в микроблоге.

Вместе с Дмитренко на шоу Волочковой также отметились Прохор Шаляпин и Анна Калашникова.

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