Ирина Безрукова: «Сейчас модно винить своих родителей в травмах. Это все не имеет значения, когда обнимать будет уже некого»

В последнее воскресенье ноября в России отмечается День матери. Знаменитости и простые люди в этот день, по традиции, рассказывают подписчикам о своих самых близких людях.

Актриса Ирина Безрукова посвятила пост своей рано ушедшей из жизни мамы. Ирина Безрукова разместила в Сети снимок, на котором запечатлена с родительницей и сестрой Олей и написала под ним очень трогательные слова.

«Мама, тебя нет уже очень давно! Но я до сих пор помню аромат твоих духов и ощущения в теле от твоих прикосновений… Когда-то я очень злилась на тебя, что ты вот так рано оставила нас с Олей одних… А теперь благодарна просто за то, что могу тебя помнить», - обратилась к маме Ирина Безрукова.

Родительница известной актрисы умерла в 38-летнем возрасте от тяжелой болезни, оставив сиротами двух маленьких дочерей. Ирине Безруковой было всего одиннадцать лет, когда не стало ее мамы. В своей публикации Ирина Безрукова призвала подписчиков найти время и обнять своих мам.

«Все дети, большие и маленькие, найдите время приехать к своим мамам и просто обнимите их, пока можете. Я знаю, сейчас модно винить своих родителей в травмах, неправильных словах и действиях, обижаться на них, но глобально, это все не имеет значения, когда обнимать будет уже некого», - заключила Ирина Безрукова.

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