Племянница Нонны Мордюковой о ее роли в фильме Никиты Михалкова «Родня»: «Она до конца считала эту работу слабой»

25 ноября 2023 года одной из самых ярких и известных актрис советского и российского кино Нонне Мордюковой исполнилось бы 98 лет. Нонна Мордюкова умерла в июле 2008 года, ей было 82. Актриса похоронена на Кунцевском кладбище Москвы, рядом со своим сыном Владимиром Тихоновым, который очень рано ушел из жизни.

Нонна Мордюкова создала на экране несколько колоритных, запоминающихся женских образов. Но оказывается, актриса не всеми своими работами в кино было довольна. Как рассказала любимая племянница Нонны Мордюковой, актриса до конца жизни переживала из-за двух ролей. Речь о фильмах режиссеров Дениса Евстигнеева «Мама» и Никиты Михалкова «Родня».

«Знаю, что в фильмах «Мама» и «Родня» Нонна до конца так и не понимала своих героинь, хотя потом купила на гонорары себе шубу, обстановку в квартире. Но она до конца считала, что эти работы ее в кино были слабыми», - рассказала племянница Нонны Мордюковой.

По материалам MK.RU

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