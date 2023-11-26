Врачи обнаружили у 58-летней Марины Хлебниковой проблемы с сердцем

58-летняя исполнительница хита «Чашка кофею» Марина Хлебникова серьезно больна. У вокалистки проблемы с сердцем. Выяснилось, что у Марины Хлебниковой не все в порядке со здоровьем, совершенно случайно.

Марина Хлебникова получила травму ноги дома, наступив на какой-то острый предмет - в ее квартире до сих пор идет ремонт после сильного пожара. С травмированной ногой Марина Хлебникова пришла к врачу, который решил, что пациентка нуждается в более тщательном обследовании.

В результате были обнаружена аритмия и ишемическая болезнь сердца. Сейчас Марина Хлебникова постоянно находится на связи со своем кардиологом.

По материалам телеграм-канала SHOT

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