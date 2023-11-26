Дочь Анастасии Волочковой Ариадна посетила ее шоу «Одержимость»

Балерина Анастасия Волочкова накануне, в субботу, 25 ноября, презентовала поклонникам премьеру своего нового шоу «Одержимость» в Москве.

В числе зрителей перформанса от Анастасии Волочковой была и ее восемнадцатилетняя дочь Ариадна. После шоу девушка пришла в гримерку к маме с букетом ее любимых белых роз. Анастасия Волочкова и Ариадна сделали совместный снимок, которым балерина поделилась в микроблоге.

«А это самый долгожданный зритель моего шоу. Ариадна Волочкова», - подписала кадр Анастасия Волочкова.

«Какая прекрасная, милая, естественная дочь. Прекрасное фото», «Ариадна прекрасна!», «Да, это было очень мило и нежно. Дочь поздравила маму с премьерой», - тут же отреагировали подписчики Анастасии Волочковой на снимок.

Напомним, восемнадцатилетняя Ариадна Волочкова уже несколько лет не живет в доме своей матери. Девушка выбрала семью отца и мачехи. Ариадна живет у Игоря Вдовина и его жены Елены Николаевой, поддерживая теплые отношения с Анастасией Волочковой, фамилию которой носит.

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