Незлобин устроился в Америке работать в такси и признался, что его бросила жена

Комик Александр Незлобин не скрывает, что Америка, куда он уехал сразу после февральских событий, приняла его совсем не так, как он рассчитывал.

Комик вынужден снимать жилье в бедном районе и перебиваться случайными заработками на редких стендап-концертах. Здесь его никто не знает, поэтому найти свою аудиторию на русском языке крайне сложно.

Чтобы прокормить себя и семью он был вынужден устроиться работать в такси обычным водителем.

Жена Незлобина изначально не хотела никуда уезжать из России, но все-таки поддалась на уговоры мужа и последовала за ним. За год она не смогла смириться с новыми реалиями и решила расстаться с супругом.

«Мне жена недавно сказала, что уходит от меня», - сказал Незлобин на недавнем концерте в Ереване.

Юморист заявил, что вначале расстроился, а потом решил, что тут нет ничего страшного, потому что она и раньше это говорила.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»