Бочкарева заявила, что была беременна во время скандала с наркотиками в 2019 году

Актриса Наталья Бочкарева на YouTube-шоу «Макарена» заявила, что была беременна, когда ее задержали за хранение наркотиков в 2019 году.

«Я показала бумаги с анализами, которые я прошла, у меня даже волосы брали. Да и на суде показывала, но это было никому неинтересно, уже скандал покатился. Дело в том, что я тогда была в положении. Но этого никто не знал», — сказала звезда сериала «Счастливы вместе».

По словам артистки, ей поверили только ее близкие, а вот общественность очень хотела записать ее в виновные и не хотела ничего слышать в оправдание.

Напомним, Наталья Бочкарева неожиданно прославилась на всю страну в криминальной хронике, где ее сняли полицейские. На видео актриса признается, что хранила в своем белье сверток с кокаином. Позже она заверяла в соцсетях, что это ее двойник, но позже вину все-таки признала перед следствием.

Преображенский районный суд в 2020 году вынес решение о прекращении уголовного дела, назначив Бочкаревой штраф в размере 30 тысяч рублей.

Источник: 1tv.ru, gazeta.ru, YouTube-шоу «Макарена».

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