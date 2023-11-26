Владимир Пресняков назвал причину расставания с Натальей Подольской

Певец Владимир Пресняков рассказала Лауре Джугелии, что действительно расставался с Натальей Подольской, когда они еще только начинали жить вместе. Причиной стали вредные привычки артиста.

«Я тогда много пил, и все подружки Наташи отговаривали ее от жизни со мной. И она действительно немного испугалась в тот момент», - заявил он.

Но в какой-то период все наладилось. Как признался Пресняков, Бог наградил его Подольской, он впервые осознал, что готов к браку, хотя раньше не верил в это.

«И сейчас тяжело понимать, что мы могли разойтись в разные стороны», - добавил Пресняков.

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